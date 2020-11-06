金可-KY(8406)10月營收7億9252萬元，年增2.42%，繳出今年首次單月營收呈現年成長的佳績，也刷新今年單月營收新高紀錄。今年受新冠疫情影響，全球隱形眼鏡市場均出現衰退，隨著大陸地區疫情回穩，金可在大陸區的銷售逐漸回溫。

金可挾品牌優勢，與線上通路及實體通路的完整布局，可望穩坐市場一哥，加以雙11天貓雙品牌旗艦店的營收拉升，法人預期，第4季營收可望持續增加，在旗艦店的毛利率及淨利率高於其他通路下，有機會推升獲利表現。

中國大陸傳統隱形眼鏡旺季在下半年，加上去年下半年銷售年增13%，單月銷售基期並不低，金可表示，因應彩片市場的需求與趨勢，提前完成彩片專屬生產線的布局，可因應市場需求生產少量多樣的彩片，增加產線生產的彈性與縮短時程，同時公司不畏疫情影響，持續推出多款新品彩片和強化線上通路及實體通路的產品布局，除了提升線下通路市占率，更讓中國大陸區營收自8月開始年增率轉正，預期未來年增率將可逐月持續增溫。

(時報資訊)