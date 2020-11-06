記憶體廠旺宏(2337)自行結算2020年10月營收為38.41億元，較9月高點46.63億元減少17.6%，仍為今年第三高之水準，較2019年同期則增加4.8%。傳統第四季應仍具有旺季效應。

旺宏電子2020年1月至10月合併營收為334.85億元，仍為歷年同期新高，與2019年同期相較增加15.1%。

回顧第3季，旺宏今年以來持續受惠宅經濟及遠距商機，第3季營收109.57億元，季增18%，為歷史次高。第3季毛利率36%，較第2季拉升1個百分點，稅後淨利16.18億元，季增22%，每股純益0.88元。

受惠旺季效應，旺宏第3季ROM業績季增58%，是成長幅度最大的產品線，產品比重攀高至46%。董事長吳敏求表示，日本遊戲機廠客戶需求依然暢旺，因宅經濟效益，預期明年還是不錯的一年。

在NOR Flash方面，吳敏求說，因貿易戰影響5G產品出貨，使得第2季及第3季NOR Flash出貨逐季滑落，預期第4季NOR Flash市況穩定。若貿易戰不停歇，明年NOR Flash市場可能會供不應求；其中，高密度產品因提供者較少，供給將更緊張。

另外，華邦電日前傳出NOR Flash打進蘋果iPhone 12供應鏈，吳敏求說，旺宏NOR Flash也打進蘋果iPhone 12供應鏈，在OLED面板用NOR Flash市場占有率達5成。

旺宏前3季營收創下同期新高，達296.43億元，毛利率年增6.18個百分點至34.15%；淨利年增84.66%至41.7億元，前3季EPS達2.27元。旺宏,10月營收,月減,年增,前10月,同期新高

(時報資訊)