苗栗縣政府辦理小花蔓澤蘭收購計畫，今年總收購數量達7公噸。（苗栗縣政府提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府辦理小花蔓澤蘭收購計畫執行完畢，農業處6日公布成績，今年因造橋鄉公所、造橋鄉農會及公館鄉公所協助推廣，總收購量達7公噸較去年明顯增多，但現已邁入小花蔓澤蘭開花、結果期，因其種子量多且易飄散特性，林務科呼籲民眾暫不清除，避免種子擴散。

小花蔓澤蘭為外來入侵種，又被稱為綠癌，擁有強大的繁殖力可迅速蔓延各地，攀附在其他植物上，造成該植物不能行光合作用枯萎死亡。苗栗縣政府農業務林務科今年8月17日起，以每公斤5元收購小花蔓澤蘭，經農會協助推廣，今年收購總數量較去年增加約4.5公噸。

林務科指出，截至10月31日收購期限，民眾至造橋鄉公所繳交5346公斤、公館鄉公所繳交1654公斤，總計達7000公斤。小花蔓澤蘭兼具無性及有性繁殖的特性，因此拔除小花蔓澤蘭時應連根拔起，盡量將蔓藤清除乾淨，同時最好在種子成熟前拔除，才能有效抑制擴散。

林務科說明，每年10月到隔年2月為小花蔓澤蘭開花、結果期，小花蔓澤蘭的種子量多且易隨風飄散，極有可能因飛來種子，再度入侵成害，此時清除小花蔓澤蘭反而容易造成種子擴散，呼籲民眾盡量不要在這段時間清除，另外拔除的植物體也應放入塑膠袋內，勿隨便棄置，以免植株萌芽再生。

(中時 )