為宣導低碳節能觀念，台中市政府低碳城市推動辦公室舉辦第2屆「低碳知識大會考」，祭出高達45萬元總獎金，開放高中以下學生線上參加，盼讓低碳觀念從小扎根，中市府祕書長黃崇典6日在律師見證下公開抽獎，共抽出2410名幸運得獎者。

在律師陳佩吟見證下，黃崇典按下抽獎按鈕，包括10名頭獎1萬元禮券得主、1100名二獎200元禮券及1300名普獎100元禮券得主陸續抽出，主辦單位指出，今年共有2萬2039名學生參加低碳知識大會考，參賽人數較去年成長約1倍，活動規模越來越大。

黃崇典表示，地球暖化嚴重，氣候變遷衝擊環境，希望從教育著手，讓年輕學子都能了解地球面臨的困境，並建立低碳觀念，進而落實到生活中，特別設計低碳知識會考的活動，尤其，瑞典環保少女桑柏格去年在聯合國氣候變化大會演說，可讓全球重視節能減碳的重要，可見推動低碳是不分年紀的。

黃崇典強調，這次活動設計特別以無紙化模式作業、全程在網路舉辦，配合電腦抽獎、獎品也是電子禮券，題目的設計更朝向好玩、好學、好康，盼讓學生了解「引風」、「增綠」及「留藍」的減碳3大主軸，共同推動都市降溫。

(中時 )