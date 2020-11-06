弘道老人福利基金會6日在新北市樹林區彭厝市民活動中心舉行立冬活動，志工們帶著75位長者一起搓湯圓，其中高齡103歲的廖姓阿嬤表示，往年自己都會跟家人過節，但獨居後已經忘記上次跟家人搓湯圓是什麼時候，因此這次與志工、朋友一起格外開心。弘道新北服務處長陳奐宇表示，寒冬助老募款活動今年11月開始，將提供413位獨居長者大掃除、走春等助老關懷服務。

廖阿嬤表示，過去自己與家人同住，逢年過節都會聚在一起，但自己現在年紀漸增、行動又不便，鮮少外出，這次跟弘道樹林志工站的志工和朋友一起搓湯圓很開心，彷彿回到過去跟家人團圓吃飯的日子。

陳奐宇指出，弘道樹林志工站目前已服務55位獨居長者，服務站的社區輔導員會定期找尋弱勢長者，與居服員合作照顧，有些身體狀況良好的長者會鼓勵他們出來服務，甚至有80幾歲的長者自願當志工，雖然樹林服務站的志工年齡層偏高，但照顧起獨居長者很有經驗，志工每周五也會固定舉辦活動，帶長者一起活動。

陳奐宇補充，藉著搓湯圓活動宣布寒冬助老募款活動正式開始，今年11月間至明年2月服務處志工將提供708人次「除舊佈新、辦年貨、送年菜、圍爐餐、走春迎新年」等助老關懷服務，希望讓長者過好年，預計新北市須募款250萬元，除了會找企業、學校合作外，也希望能集結大眾募款力量，幫助新北市更多獨居長者。

(中時 )