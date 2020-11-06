資深媒體人羅友志6日前往新竹參加反關台挺中天戶外開講時，大談言論自由，他認為政府箝制新聞自由，就是已經做壞事怕被知道、正在做壞事甚至想要持續做壞事，他引用美國第3任總統傑佛遜名言「有政府而無報紙，或有報紙而無政府，我寧願選擇後者」來痛批民進黨政府干預言論自由。

從事媒體23年的羅友志感嘆守護台灣民主是普世價值，美國也一樣，他認為政府若箝制新聞自由有3個原因，第一是已經做壞事怕被知道、其次是正在正在做壞事怕被發現、最後是打算以後繼續做壞事，「乾脆把你們滅掉你們永遠不會知道。」

羅友志認為美國總統傑佛遜都願意講出報紙剩餘政府的話，我們的總統在幹什麼？鄭南榕爭取百分之百言論自由，創辦自由時代周刊來守護民主、爭取百分之百言論自由。羅友志表示，反過來看，台灣不能只有一種聲音，若只有一種聲音的話，大家提的萊豬、國防，所有的事情都沒有人監督。

羅友志細數若中天關台的話，綠色頻道簡直是一條龍，將會只有一種聲音。目前有許多直播主、中天以及政治人物都開了YouTube頻道，他呼籲民眾現在馬上去訂閱中天頻道，因為新聞不能死。

(中時 )