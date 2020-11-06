美國大選開票陷膠著，民主黨總統候選人拜登拿下威斯康辛、密西根等「搖擺州」，只差6票就達到入主白宮的門檻，川普則在開票過程不斷質疑有選舉舞弊，要求停止或重新計票。這波戰火也延燒到台灣，不少瘋美國大選的「台灣川粉」，傾巢而出湧入美國在台協會（AIT）的粉專留言，但也有看不下去的網友反嗆「沒水準的網軍」、「丟臉」。

美國總統大選開票進入尾聲，川普在多個搖擺州被拜登逆轉勝，拜登今天表示，他無疑將成為最後贏家，川普隨後開記者會，痛批對手竊取大選，並說若計算合法選票，他早就贏了。

美國大選結果陷膠著，民主黨拜登入主白宮機率高，川普則質疑選舉舞弊，這波戰火也延燒到台灣，不少「台灣川粉」湧入AIT臉書粉專留言洗版。（摘自AIT）

美國大選結果陷膠著，民主黨拜登入主白宮機率高，川普則質疑選舉舞弊，這波戰火也延燒到台灣，不少「台灣川粉」湧入AIT臉書粉專留言洗版。（摘自AIT）

在多個搖擺州翻盤後，美國在台協會（AIT）遭支持川普的台灣民眾出征，留言說「搖擺州，有問題的重新投票！」、「就是支持川普！」、「美國總統大選選票竟然可以遺失30萬張只找回13張！真是太離譜了！所以我支持川普總統打官司打到底！」、「拜登的選舉是用騙的嗎？還是偷的呢？或是作票呢？」、「作票舞弊太明顯了...落後的美國選舉...失望」。

不過也有不少網友看不下去，批評出征AIT粉專的網友根本就是「台灣義和團」，直呼他們「丟臉」、「沒水準的網軍」、「大型崩潰現場」、「台灣人有投票權嗎？」、「川粉一定要這樣替台灣丟臉嗎」、「一堆好像自己有去投票一樣的綠蛙在呱呱叫」。

還有網友轉貼台北市議員苗博雅說「出征AIT臉書的網友不能代表台灣」的臉書貼文，直嗆挺川普的民眾已經被切割了，不需要繼續鬧下去。

(中時 )