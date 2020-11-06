疫情引發的宅經濟商機，咖啡商大蒙其利！在家防疫的期間，歐客佬咖啡推出「把家當成最好的咖啡館」，帶動精品掛耳咖啡跟咖啡豆的業績逆勢成長約20％！

不僅如此，歐客佬去年開始佈局歐美咖啡市場，今年「疫」外開花結果，精品掛耳咖啡成功打進阿拉伯、德國等市場，外銷業績增長了2成以上。目前歐客佬的外銷佔比，已由過去的1成大幅提高到3成。

歐客佬咖啡今年歡慶11周年，加碼回饋消費市場，即日起至11月23日期間，全館咖啡豆、精品掛耳咖啡全部「買1送1」，回饋給所有的好朋友，而且祭出總值超過百萬元的好禮，第一大獎現金11萬元！

歐客佬成立11年了，從農場開始，組成團隊走遍全世界咖啡產區，到現在擁有全台灣最多品項的精品咖啡豆！

歐客佬執行長王信鈞表示，全球新產季的藝伎咖啡豆近期陸續到貨，最佳巴拿馬B.O.P的競標批次，翡翠莊園、艾利達莊園，還有卓越盃C.O.E的冠軍莊園，托布希莊園、茵赫特莊園，上百種世界精品咖啡豆都在歐客佬，要讓全國民眾不用出國、在家就可以輕鬆的品嚐全世界的精品啡啡！

(工商 )