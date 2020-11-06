調查局長呂文忠（右起）、關務署長謝鈴媛、財政部次長李慶華及法務部次長蔡碧仲參觀毒品查緝成果。（范揚光攝）

為強化進口毒品查緝及跨機關合作交流，調查局與關務署6日簽署「毒品查緝業務合作備忘錄」，日後雙方將透過情資交換及科技支援，提升毒品查緝能量，將毒品阻絕在國境之外。

調查局長呂文忠與關務署長謝鈴媛在財政部次長李慶華及法務部次長蔡碧仲見證下，簽署合作備忘錄，由於近年來新興毒品氾濫，超過7成以上毒品以偽裝或夾藏手段，透過海空運貨及郵寄方式闖關入境，讓緝毒人員疲於奔命。此外，國際販毒集團不換研製化學結構不同的新興毒品，規避毒品規範法令，使得查緝工作更加困難，因此調查局與關務署加強合作，展示反毒決心。

合作備忘錄內容共有「毒品及新興影響精神物質（NPS）鑑定支援」、「鑑定圖譜資料庫共享」、「提供奈米測試試劑」及「分享國際毒品走私資訊」4項，其中「奈米測試試劑」是由調查局自行研發並取得國家專利許可，技術層面獨步全球，日後調查局將提供試劑給關務署作為毒品快篩工具，不但省時方便，且精確度大幅提高。

調查局人員並現場示範，將少許化驗樣本在試管內溶於試劑後，以紫外光手電筒照射，如果試劑呈現藍色就是毒品陽性反應。關務署查緝人員表示，過去查驗疑似毒品的粉末時，都是使用「拉曼光譜檢測儀」，但是儀器判定時間較長，查驗大量包裹相當耗時，相較之下，「奈米測試試劑」使用方式簡便，能夠快速判定檢驗結果，且造價低廉，可以在第一線普及使用，是打擊毒品的利器。

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(中時 )