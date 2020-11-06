一名70歲的企業家康先生，平日相當忙碌，近日因腹部不舒服到台北榮民總醫院就醫，檢查後確診肝癌，同時肝腫瘤已經侵犯血管不適合切除，所幸醫師以經手部動脈導管的釔90體內放射性治療後，病人隔日出院返家，術後恢復良好。

北榮釔90治療團隊放射線部腹部影像醫學科李潤川主任指出，過去釔90體內放射性療法需經由病人鼠蹊部股動脈進入施行手術，術後需臥床5至6小時加壓止血，住院觀察約2至3天。

(圖/台北榮民總醫院提供)

但有患者因無法久臥需要儘早下床，醫師經專業評估後，選擇由原本的股動脈改成經手部橈動脈施行手術，特點是傷口小、出血少、復原快，大幅減少病人術後不適。

釔90治療團隊放射線部柳建安醫師表示，經由手部動脈進行手術因傷口小、易止血、癒合快，病人不需因止血而長時間臥床，也不需攙扶即可自行如廁下床走動，除維持病人自尊，降低照護者的負擔。狀況佳的病人更可於次日出院返家，目前已成功完成三例，病人術後復原良好，為我國肝癌釔90治療新里程碑。

(中時新聞網)