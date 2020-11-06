美國總統選舉計票逐漸進入尾聲，但民主黨候選人拜登與共和黨現任總統川普的得票仍持續纏鬥、廝殺激烈，根據NBC News統計，拜登拿下253張選舉人票，僅差17張票就能贏得入主白宮的門票。

此前多數媒體預測拜登將拿下264張選舉人票，只要再贏得6張票就能當選美國總統。但就在隔夜時間，拜登在亞利桑那州領先川普的差距已經縮小，使拜登回吐11張選舉人票。該州開出約9成選票，根據NBC News與分析，拜登以50.1%得票率領先川普的48.5%，相當於雙方差距僅略逾46,000票。由於還有約10%選票尚未開出，CNN亦認為拜登尚未拿下亞利桑那的11張選舉人票。

目前美國總統大選的計票工作僅剩下少數幾個州尚未完成，包括亞利桑那、內華達、喬治亞、賓夕法尼亞與北卡羅萊納州。在內華達州，雙方的差距過小，仍難以判定由誰勝出，全拿6張選舉人票。

此外，拜登與川普在北卡（15張選舉人票）、喬治亞（16張）、賓州（20張）的戰況亦陷入膠著，兩方得票緊咬對方。

自開始計算民主黨票倉區的郵寄投票後，川普在賓州與喬治亞領先拜登的幅度已大幅下滑。根據喬治亞州已開出的98%選票，川普取得49.4%選票，略高於拜登的49.3%，得票差距僅3,635票。目前該州仍有75,561張選票尚待開出。

(時報資訊)