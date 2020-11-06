聯詠(3034)今(6)日舉辦法人說明會，第三季受惠SOC(系統單晶片)旺季需求、新冠疫情IT相關需求持續以及手機產品提前拉貨，聯詠單季營收、稅後淨利均寫下歷史新高，累計前三季每股已經大賺13.43元，亦為新高表現。

聯詠第三季合併營收為220.01億元，較第二季增加18.22%，較去年第三季增加32.57%，第三季合併營業收入較第二季成長，主要係SOC產品的旺季需求、新冠疫情IT相關需求持續以及手機產品提前拉貨，第三季毛利率為34.45%，較第二季增加0.97個百分點，主要係產品組合較佳所貢獻，第三季稅後盈餘為34.05億元，季增加33.18%、年增加67.69%，每股稅後盈餘5.6元，包括單季合併營收、稅後淨利均寫下歷史新高，聯詠第三季毛利率超越財測上緣，則是因為產品組合帶動，聯詠第三季業外損失逾1億元，主要就是新台幣升值所致。

聯詠副董事長王守仁表示，聯詠第三季SoC成長最主要來自電視SoC。至於手機部分，TDDI Driver成長幅度不小，但OLED則相較持平，另外，第三季聯詠庫存減少，主要是因為雙十一等旺季拉貨需求強，有些不能一下就立刻補上，故導致存貨下降。

聯詠前三季合併營收為575.03億元，較去年同期增加20.18%，前三季毛利率為33.77%，較去年同期增加1.82個百分點，前三季稅後盈餘為81.73億元，較去年同期增加33.43%，每股稅後盈餘為13.43元，亦寫下歷史新高。

(時報資訊)