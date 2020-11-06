2020年初期先是有新冠肺炎肆虐，導致許多人失去性命，後又有許多藝人離世，可謂是天災人禍不斷，而今年即將結束，命理老師李玉珮在節目《命運好好玩》中分享12生肖的未爆彈，須要特別注意。

【生肖猴、鼠、龍】

屬「猴、鼠、龍」的人，注意「凡事不要強出頭，否則可能遭受血光之災。」李玉珮指出，外出等停車位時，若突然被人插隊，雖然不爽但也得按捺住火氣，如果硬與他人起衝突，小則吵架，大則引來血光之災，而且這個血光蠻可怕的，不是小血光。

另外也要注意防小人陷害，在職場上也不要強出頭，與同事合作完成某些事情，即便是你付出最多，但要謙虛的將功勞分給其他人，過於得意恐會招來忌妒；另也不要逞口舌之能，以免惹來不必要的麻煩。

【生肖虎、馬、狗】

屬「虎、馬、狗」的人要注意「謀事不順、錢財虛耗、白忙一場」。很多事情計畫趕不上變化，但結果與你所想像的不太一樣，讓你產生白忙一場的感覺。李玉珮表示，凡走過必流下痕跡，有耕耘會有收穫，這一季的努力，也許會在下一季有所收穫。

錢財虛耗的部分，則是有人會覺得錢不在預期中的被花掉了。有許多朋友喜歡網購，一買下來可能得到失心瘋，即便每次買完就揚言要剁手，還是常被便宜價格迷惑住。另外也要提醒，心血管方面的疾病要多多注意，並避免風險性高的活動。

【生肖豬、兔、羊】

屬「豬、兔、羊」的人要注意「投資要謹慎，錢財不要外借，不破大財必破小財。」投資進場的時候不要更風，很容易會造成錢財上的流失。李玉珮表示，這三個生肖可能有「破財跡象」，只要借錢出去，就可能會有去無回。

若真的身不由己，也可以採取「開高走低」的方式，別人借10萬就只給2萬，錢有借了但壓低了價錢，損失也就相對降低了。另外，要特別注意行車糾紛，並避免合夥，這一季可能會收到比較多的罰單。

【生肖蛇、雞、牛】

屬「蛇、雞、牛」的朋友注意「桃花行動了」，桃花是好事情，但要避免致命的吸引力，如果有對象了，就算桃花再來，你再怎麼喜歡欣賞就好，否則恐引起家庭革命；另若是單身者出現桃花，則要特別注意「感情和錢財不要混為一談」。

除此之外，這三個生肖也要記住「不要逞口舌之能」，無論是什麼事情，只要爭個你死我活，最終就只會造成兩敗俱傷而已。

(中時新聞網)