萊豬議題延燒，行政院近期頻遭在野黨質疑不開「食安會報」等會議，行政院發言人丁怡銘在臉書表示，衝衝衝不是名字諧音，蘇揆連走廊都能開會，甚至遭杯葛時，也在休息室開，不是沒開大會就是不做事。

政院「不開會」爭議，讓在野黨「撿到槍」，政院接連遭疑沒開食安、治安會報，連兒權小組會議都久未舉行。但丁怡銘說，疫情期間，很多的大型會議無法按照原訂時程召開，但是因此說政院沒開大會就是不做事，就只有國民黨喊得出來。

他說，所謂衝衝衝並不是名字諧音而已，專案會議、部長會議、幕僚會議一個接一個，在會客室開、在簡報室開、在走廊開、在Line群組開，甚至在議事遭杯葛時也在休息室開。每一個會議都要討論、要權衡、要裁決。

丁怡銘還感嘆，世界轉動的速度如此之快，如果萊克多巴胺美豬真能像國民黨請來的偽榮總醫師說的，搖頭效果250倍，那真的大家應該都來一點。

(中時 )