集合超過60間國內外廠商、150個攤位的「2020亞洲樂齡智慧生活展」，12日將在高雄登場，一連在高雄展覽館舉行4天，今年邁入第六屆的這個展覽，也是南部唯一的樂齡生活展會活動，今年將以「多元創新、活躍老化」為主軸，並與台灣福生環境住易聯盟共同主辦第一屆的「全齡安宅生活論壇」，期待藉此打造適合所有人居住的安全、安心、安居的全齡安宅生活。

安益集團茵康國議會議公司6日表示，根據統計，高雄市至今年9月為止，65歲以上老人已經超過45萬人，占全市人口的16.4％，人口老化成為社會嚴峻課題，此次參展廠商紛紛提出「銀光經濟」下的新解方。

例如，衛福部規劃的「長照2.0 服務在厝邊」，以老人為中心，針對失能及失智的危險因子，設計社區預防照護介入方案，希望在老人失能前期或衰弱時，透過活潑有趣的團體互動方式，預防或延緩失能或失智，讓老人願意走入社區與人群互動，追求不失能、有活力，不憂鬱、快樂的老年生活。

高雄市政府會局也將在展覽期間，推廣國際身心障礙者日系列活動，倡導長者與身心障礙者，平等參與社會的機會、以及高雄市長期照顧資源分佈及服務、社區照顧關懷據點說明，並推動職能、物理治療師等專業人員至社區教導長輩如何預防身體老化，了解長輩身體機能狀況，教導選用適合輔具。

茵康國議會議公司指出，參展廠商之一的福樂多，近年專注於建築、醫療機構等環境友善改造，並帶入「傢俱輔具化，輔具傢俱化」的概念，以美觀、大方、安全的輔具，讓每個人都能在家自由自在的生活，並協助全棟建築安全扶手規劃、高齡浴廁解決方案、無障礙環境改造相關輔具等。

面對超高齡化的趨勢，真醫健康企業今年首創樂齡智慧精準運動健康管理平台，以生理量測、功能評估、運動能力等完整評估、以及被動式律動、等速肌力訓練的運動處方，形成完善的照護系統，協助醫、藥、動、養、促各大通路，創建全人全家全社區健促發展，達到全面活躍健康老化之成果。

(工商 )