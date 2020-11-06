行政院長蘇貞昌數月前霸氣宣布補助全台中小學明年裝設冷氣，其中新北可獲24億補助，不過新北市議員廖先翔發現，新北市明年中央的補助與協助收入不增反減；新北市長侯友宜坦言，因明年中央補助捷運的經費少了24億，就像「截長補短」；廖先翔痛批「這根本是挖東牆補西牆」，冷氣費用根本是叫新北自籌。

廖先翔說，明年中央補助中小學裝設冷氣與電力改善，共計補助新北24.45億元，不過今年市府預算的協助補助收入388.53億元，比去年的397億元還要少，相當弔詭。

侯友宜坦言，主要是捷運建設補助減少20幾億，所以其實總體中央補助沒有因此增加。

廖先翔直言，這根本是「挖東牆補西牆」，當初蘇貞昌霸氣說要幫全台裝冷氣，結果是拿原來要補助你其他的錢去補這一塊，不就等於新北自籌自己出錢做？

侯友宜說，還是要看中央明年有沒有再給新北市機會，這次軌道建設減少這麼多，會非辛苦，自籌款一定會增加，新北會再持續爭取，會再去調配。

(中時 )