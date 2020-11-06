宜蘭縣政府衛生局今天到縣議會專題報告，縣議員劉添梧發現紙本報告書的前言將「中國大陸」誤植為「中央大陸」，批評衛生局不用心，螺絲鬆了。衛生局道歉，坦承作業疏失。

宜蘭縣政府衛生局長徐迺維表示，「中央大陸」的確是誤植，「我們絕對不會承認那個叫中央」，確實是作業疏失，向議員們道歉。

宜蘭縣議會今天召開第19屆第4次大會，徐迺維針對「如何因應新冠肺炎疫情有可能捲土重來之危害？未來如有新冠肺炎疫苗將如何分配使用」專題報告。

民主進步黨籍宜蘭縣議員劉添梧表示，專題報告前言開頭提到「自108年12月底中央大陸武漢地區發生新冠肺炎」，怎麼有「中央大陸」，「中國大陸」寫成「中央大陸」，差這麼多，那台灣是什麼？

劉添梧說，衛生局很努力，但不容許有這樣的錯誤，也不應該出現這樣的錯誤。對於武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，宜蘭縣政府絕對不能鬆懈，要更嚴謹面對把疫情處理好，不要再像專題報告這樣寫錯。

此外，劉添梧向中央社記者表示，衛生局不用心，把關不嚴格，專題報告前言第一頁就寫錯，打字與核稿應該要分開不同人執行，才不會再犯同樣錯誤，衛生局螺絲鬆了，要再加強。（編輯：戴光育）1091106

(中央社)