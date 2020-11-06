正值美國人民關注總統大選開票之際，新冠疫情在美日益惡化，5日單日確診創不僅刷新前一日的記錄，也創下12萬人的新高。不過令人注意的是，據美聯社分析指出，當前疫情最嚴重的地區，清一色投給川普。

報導指出，美聯社分析376座確診百分比最高的縣市，有93%縣市一面倒投給川普，這些縣市多分布在如蒙大拿州、南達州、內布拉斯加州、堪薩斯州、愛荷華州等由川普拿下的州，這些州不常要求人民保持社交間距與戴口罩，也成為當前疫情的重災區。

接受美聯社面訪的川粉表示，他們認定個人自由價值更高，並相信總統在面對新冠疫情時，和其他人處理的一樣好。一名在鳳凰城投票的25歲川粉表示，「我認為美國最重要的問題是自由，侵犯他人自由、政府管太多或手伸得太遠，造成當前一堆問題混亂」，投改川普就是要讓人民取回他們的權利。

報導分析，多半川普的支持者認為經濟與工作機會才是最美國當前最重要問題，持有此一想法的比例是新冠疫情的兩倍；相對地，拜登的支持者有6成認為疫情是當前最重要問題。

儘管當前病故人數仍低於春季疫情期間最嚴重的程度，但5日已是連續第3天新增超過1000起死亡病例。自疫情爆發以來，美國已超過960萬人染疫、23.4萬人病故，在確診與病歿人數上皆為全球第一。

(中時新聞網)