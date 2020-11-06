美國總統大選持續開票，民主黨拜登有望入主白宮。國防安全研究院國防資源與產業研究所所長蘇紫雲指出，拜登在軍售上會針對有道德爭議的國家採取限縮，比如訴求暫停對沙烏地阿拉伯的軍售，不過台灣因為有正當性應可以排除被限縮，軍售會是台美關係未來指標。

台灣民主基金會、亞太和平研究基金會今天共同主辦「美國大選後的台美中關係」座談會。蘇紫雲說，軍售會是台美關係未來指標，最近對台軍售包含長射程的武器，而國會兩黨也沒有反對，未來即便是拜登政府也不會有太大轉變。

蘇紫雲認為，儘管相較川普，拜登顯得較為友中，可是在這次選舉被質疑「通中門」，上任後可能會刻意採取對北京拘謹的態度證明沒有親中。北京嘴巴上雖然沒有說支持特定陣營，但是在八、九月下單大量購買美國糧食，結果就是中西部開票出來一片紅，這部分可能也會讓拜登陣營選後不開心，何況「通中門」有些資料是中國流出來，也可能會懷怨在心。

針對中共的威脅，蘇紫雲指出，不管誰當選，亞洲安全未來都會呈現「二、三、四、五」的結構。二是指美日協防、美韓協防；三是指美日加印度、美日加澳洲的二加一軍演；四是指既有的四方安全對話（QUAD）；五指的是英國可能在東南亞重啟五國聯防，或是大家熟知的五眼聯盟。

蘇紫雲進一步指出，台灣會以另一種形式存在「二、三、四、五」的結構，可能不會簽署正式文件的模式，而是呈現在武器共通性上。對照最近幾次的軍售，包含海馬斯多管火箭系統（HIMARS）、AGM-84H增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）、魚叉非但岸置防禦系統（HCDS）我們跟美國有戰略默契，裝備上的戰術共通，加上前幾天才公布的MQ-9無人機具有衛星通聯能力，更是重要的指標，技術上反映了政治上的信任。

蘇紫雲分析，美國對中國依舊「圍而不打」，但在軍事上對中共會採取更清晰立場；北京對台灣沒有必勝把握，合理評估2024年前台海不會有軍事衝突；台灣應對中共威脅原則應是「鬥而不破」，我們的目標是要和平，而手段是要準備戰爭，但永遠不進入戰爭。

(中時 )