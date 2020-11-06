美國總統大選陷入僵持，民主黨候選人拜登佔上風，外界擔憂，若拜登當選恐讓中美台關係有所改變，學者分析，拜登確實沒那麼反中友台，不過，拜登對於國際戰略熟悉，拜登會維繫台灣現有邦交國，拜登政策對台灣反而是安全的，對台灣人民是安全的。

民眾黨智庫今下午舉辦台灣新國際關係系列論壇「美國大選後的美中台局勢座談會」，邀請東華大學民族發展研究所教授施正鋒、淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新、前國防部長楊念祖、中山大學政治學研究所教授廖達琪、淡江大學榮譽教授戴萬欽等人，分析美國大選後美中台關係變化。

陳一新表示，如果拜登當選，美對台軍售通過部分不會阻止，但後續新的軍售案會比較小心，但美國還是有其戰略，蔡政府心知肚明，即便川普政府對台灣那麼好，還是有極限，未來若拜登當選，反而對台灣是安全的。

廖達琪分析，拜登傾向聯中制俄，川普不按牌理出牌，把台灣當棋子，但拜登比起川普更有國際戰略，川普政府執政期間，中共在中南美洲外交成果豐厚，台灣也因此丟掉巴拿馬、薩爾瓦多、多明尼加等邦交國，若拜登上任，將會維繫台灣現有邦交國，但不會簽BTA，也不會同意台灣法理獨立。

對於民進黨政府被認為與川普政府友好，並押寶川普順利連任，施正鋒表示，不介入他人內政是基本常識，但民進黨上次看好希拉蕊，炫耀關係良好，結果豬羊變色，這次看好川普，一覺醒來變成豬頭。

施正鋒認為，對民主黨而言，台灣可能不重要，頂多回到歐巴馬政府視而不見，假裝台灣不存在，雖然美國表現上跟我方最好，但美國是國家利益至上，選前承諾都是空的，隨時會有他的考量而調整。

(中時 )