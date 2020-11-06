為增加消費者對純釀造醬油的認識，推廣健康美味的料理，台中市農會在中市農業局輔導下，將舉辦「第一屆大純釀料理美食爭霸戰」，祭出首獎獎金1.2萬元，廣邀廚藝高手前來角逐挑戰！

台中市農會表示，期望透過此次競賽鼓勵參賽者，優先選用台中在地優良雜糧與農產品；同時，從廚藝技術、料理口感、創意性等面向，展現獨特的專業廚藝，並宣導純釀造醬油甘甜、健康、高品質的特色，讓消費者安心選用100％零添加的純釀造醬油。

中市農會長期擔任台中市大豆契作主體，成立代耕團隊輔導農民種植大豆，為推廣本土大豆品牌、形象發展，台中市農會以「大純釀」為品牌名稱，生產具安全標章驗證的純釀造醬油，提供市場消費者安心選購。

台中市農會表示，「第一屆大純釀料理美食爭霸戰」活動即日起開始報名，歡迎台中市具營業登記之餐廳業者、農會田媽媽等料理好手踴躍報名。

比賽先進行書面資料審查，透過使用國產雜糧及純釀造醬油料理食材搭配、創意擺盤，並針對參賽者料理開發理念、營養價值等項目進行評分，取前20名進入決賽。

本次競賽活動採網路下載簡章E-mail寄件，或紙本寄件方式報名，歡迎有興趣參加的料理好手，於2020年11月20日前填妥報名表及相關資料後送件，把握報名時間，踴躍報名參加。

台中市農會表示，本次決賽訂12月5日在中市私立嘉陽高級中學辦理，活動將邀請料理業界與學界專業人士擔任評審，選出具有創意且色香味俱全的美食料理，同時也聘請專業攝影紀錄下各道美味料理，讓民眾於活動後一同參與純釀造醬油所做出的創意料理展現。

(工商 )