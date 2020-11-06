政院小編在國會殿堂作梗圖被抓包，文傳會副主委黃子哲痛批民進黨小編用公帑作梗圖修理政敵，已踩了民主紅線，若民進黨放任小編弄國民黨，當然也會用NCC修理中天。張友驊則稱民進黨踐踏新聞自由，NCC關中天不合理不合法更不正當。

黃子哲認為政院小編用上班時間、用納稅人的錢做梗圖，來修理國民黨跟媒體，完全是公私不分，但這不是特例，過去農委會1450就是如此，他說從來不曾見到如此囂張跋扈的放縱小邊修理政黨，政黨之間抗爭攻擊難免，但要正常競爭。

目前國民黨已針對梗圖事件提告，黃子哲認為放任小編用公帑做採民主紅線的事，他乎續大家關心台灣的民主政治，一起來監督，不能讓這種事再發生。他強調，民進黨會讓小編弄國民黨，當然會用NCC修理中天。

名嘴張友驊則認為梗圖事件是踐踏新聞自由，他相信NCC關中天完全不合法不正當，他認為台灣不能只有一種聲音，如果關了中天，這些行政院出錢請的小編就可造謠抹黑，如此行政院是不是應該關掉？他希望大家要堅持新聞自由、繼續監督政府。

(中時 )