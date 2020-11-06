李鳳姿用樂觀態度照顧患病的女兒，承諾將別人的幫助轉成力量，回報更多有需要的人。（許哲瑗攝）

出身屏東恆春鎮的韓于兒19歲時遇車禍導致下身癱瘓，意志消沈的她臥病在床10多年，連翻身、抬手都有困難，32歲時幡然驚醒，毅然北上加入新北市脊髓損傷者協會，在夥伴鼓勵下，不僅重拾用手機、吃飯等自理能力，更運用同理心協助更多傷者走出困境，今獲頒新北市傑出身障人士表揚，她說，「這條路走了10多年，只有自己能拯救自己。」

今年34歲的韓于兒出身屏東恆春小鎮，由於身為家中長女，國中開始打工補貼家用，19歲那年搭夜車返鄉，睡夢中發生車禍傷及脊髓，人生一夕變調，10年來臥病在床、漫無目標，直到32歲時偶遇新北市脊髓損傷者協會理事長簡晏隆，參與培訓課程，在其他傷友鼓勵下，慢慢走出谷底。

「只有自己能掌握自己的生命！」韓于兒說，受傷後不願見人、也失去面對人群的勇氣，雖然不捨媽媽照顧辛勞，但遲遲跨不出心中的坎，直到認識傷者協會夥伴，發現很多人情況更糟、能做的卻比她更多，她才慢慢找回目標與方向，並擔任社區關懷員，到醫院或傷友家庭訪視關懷，至今已服務將近500名脊髓損傷者。

另名榮獲模範身心障礙者家屬的李鳳姿，因女兒從小罹患腦部腫瘤，年僅3歲即接受腦部、氣切等手術，她悉心照顧女兒從不喊苦，小學起開始擔任志工媽媽，不僅陪伴女兒，也服務其他同學，目前女兒就讀三重高中，優秀表現讓她在2018年獲得總統教育獎；李鳳姿說，她將別人的幫助轉成自己的力量，同時也回報照顧別人。

新北市今頒發傑出身障人士、模範身障者家屬、績優身障福利服務專業人員、推行身障福利有功人員等共34名，祕書長林祐賢頒獎並說，盼藉此肯定身障者、家屬及專業服務人員的努力與辛勞，同時喚起社會大眾對於身障朋友的關懷。

(中時 )