友邦聖文森及格瑞那丁於當地時間5日順利完成國會大選，由執政黨「聯合勞工黨」獲得選舉結果勝利，並將由黨魁龔薩福連任總理職務，籌組新政府，總統府發言人張惇涵表示，蔡總統於第一時間指示外交部及駐聖文森及格瑞那丁大使館，向龔薩福總理第五度連任，表達我國政府與人民的誠摯祝賀，並轉致總統親署賀函。

張惇涵表示，台灣與聖文森及格瑞那丁自1981年建交以來，兩國邦誼穩固友好，是台灣於東加勒比海地區最堅實的友邦，兩國互訪頻繁，龔薩福總理便曾11度率團訪台。雙方在糧食安全、醫療照護、智慧交通、教育文化、基礎建設等各項領域的合作計畫均進展順利，而近年聖國在外交、經濟、基礎建設及教育等面向的施政，亦成果斐然。

張惇涵表示，聖國長年以來都是台灣堅實的友邦、緊密的夥伴，去年聖國獲選並自今年開始擔任聯合國安理會的非常任理事國，本月更擔任輪值主席，蔡總統亦代表我國政府與人民，感謝聖國長期支持台灣的國際參與，堅定為台灣發聲。

張惇涵強調，台灣非常珍惜兩國之間友好邦誼與密切合作關係，期盼未來在龔薩福總理所領導的政府下，聖國發展持續昌盛，兩國關係持續茁壯，並持續深化台聖邦誼。

(中時 )