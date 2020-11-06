海峽兩岸關係法學研究會副會長周志懷表示，大陸國台辦今天舉行馬習會五周年座談有4大意義，包括：反思、肯定、智慧和平等。他認為，從長期來說，下一步應該推動的，就是兩岸如何在一個中國的共同政治基礎上，實現兩岸領導人會面的常態化。

大陸國台辦今天上午在北京釣魚台大酒店舉辦「兩岸領導人歷史性會晤五週年座談會」，兩岸人士共計60人與會，回顧當年馬習會舉行的時代背景與意義。

周志懷在會後接受兩岸媒體聯訪時表示，兩岸領導人會晤解決政治性對話。包括台灣關心的，兩岸關係定位的問題，國際空間的問題，台海安全的問題等等，當時都提出來了。從這角度來說，兩岸領導人會晤是推進兩岸和平發展雙軌並進的一個重要模式。也就是說，發展兩岸民間交流是由下而上，兩岸領導人交流是從上而下。

為什麼要紀念習馬會五週年？周志懷表示，首先我們要反思，這5年來兩岸關係為什麼出現這麼大的變化？可以說，過去馬英九執政的8年，大家都認為是兩岸關係最好的時期，兩岸交流實現了大合作、大交流、大發展，海基會和海協會簽署了23項協議，最重要的是兩岸共享和平紅利。

「即使我個人不這麼認為，但現在的兩岸發展為什麼搞到大家所說的『兵凶戰危』」？周志懷認為，台灣當局要反思，干涉兩岸關係發展的外部勢力也要反思。

周志懷表示，另外一個關鍵詞是「肯定」。這是大陸國台辦第一次開習馬會五週年的研討會，這是肯定過去兩岸關係和平發展路線，而且這也是大陸對馬英九執政時期推動兩岸和解、合作、和平路線的肯定。在兩岸關係和平發展上，我們應該給馬英九掌聲，同時撕去反對者給他貼上的「無能」標籤，只要對兩岸和平發展做出貢獻者，歷史不會忘記，人民也不應該忘記。

第三個關鍵詞是「智慧」。周志懷指出，習馬會為何在新加坡成功召開？是因為兩岸發揮了中國人、中華民族的智慧。1995年江澤民發表江八點時曾表示，「兩岸中國人的事情自己辦，不需要借助任何國際場合。」

周志懷表示，當時的理解是，兩岸領導人是不能在國際場合見面的，在大陸、台灣、香港、澳門都可以，不可能選在新加波。後來雙方在談到這個問題時，大家理解為，「不是在國際場合，而是不要借助國際會議場合，在多邊場合兩岸領導人不能見面，但是在新加坡雙邊場合可以見面，就把問題解決了。」

周志懷表示，這顯示只要兩岸有互信，有共同的政治基礎，發揮中國人的智慧，兩岸好下坐下來談，沒有解決不了的問題。

第四就是平等，習馬會是平等協商相互協商的結果。周志懷舉例，1993年汪辜會談時，沒有主場、沒有客場之分，在一個會場裡，上午、下午的會議，海基會、海協會代表換邊坐。「只要本著平等協商，相互尊重的原則，兩岸很多的問題都可以解決。」

周志懷表示，從兩岸發展前瞻的角度來說，給我們一個啟示。兩岸關係的發展，向來不是一馬平川、一帆風順的，我們要看到兩岸關係的長期性、複雜性、艱巨性。不能說民進黨現在重新執政了，我們就對兩岸關係和平發展沒有信心了。

「我們今天在此回顧習馬會的經驗，就是在回顧曾經取得的成果」，周志懷表示，「我們要有信心，只要堅定執行兩岸關係和平發展的道路，兩岸關係沒有邁不過去的坎，沒有解決不了的問題。」

周志懷表示，我們下一步應該推動的，當然這也是長期的過程，就是兩岸如何在共同的政治基礎上，也就是一個中國的框架下，如何實現兩岸領導人會面的常態化。兩岸領導人會面可解決政治分歧，無論是既有的矛盾，或是新產生的分歧，都有重要的推動作用。

(中時 )