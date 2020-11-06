智伸科(4551)公布10月營收6.7億元，年增1.02％，累計前10月營收57.85億元，年減8.21％。雖然大陸十一長假、工作天數較少，多少影響營收表現，但今年併購旭申並列入營收報表，10月營收未見明顯成長，也低於市場法人預期。

今年10月美國兩家一階(Tier1)汽車供應商大廠BorgWarner與Delphi宣布完成整併，BorgWarner與Delphi皆為智伸科的主要客戶之一，公司多年分別與客戶共同針對多款傳動系統、燃油系統中包括雙離合器(Dual-Clutch Transmission, DCT)、GDI等利基型零組件產品進行研發、設計及量產，雙方合併後效益，對智伸科帶來的影響還要觀察。

智伸科2019年斥資取得浙江107畝土地，目前正如火如荼加速一期新廠的擴建中，預期能於2020年底完工，有機會為整體營運注入新活水。

(時報資訊)