華泰飯店集團宣布與農委會林務局屏東林管處完成議約，取得「華泰瑞苑墾丁賓館」優先續約權，於5日完成續約8年合約簽訂。華泰表示，後續將著重軟硬體維護更新，優化多功能園區內「生態育樂館」設計、並規畫5間森林套房，預計明年首季嶄新登場。

華泰飯店集團透過旗下華漾企業，於2011年取得屏東林管處旗下「墾丁賓館」委外經營標案，在斥資5億元、耗時1年半改裝後，於2012年10月25日以「華泰瑞苑墾丁賓館」開幕迎賓，跨足高檔頂級休閒度假飯店市場。

華泰瑞苑墾丁賓館以「現代台灣、精緻人文、自然生態」為經營理念，完整保存昔日蔣公行館時代風貌、打造恆春半島首屈一指的國際級度假飯店，迄今已達全球頂級度假飯店水準，2017年推出的「全包式行程」亦創下全台灣生態旅遊新指標。

華泰飯店集團表示，在與屏東林管處完成續約後，華泰瑞苑墾丁賓館將著重在軟硬體維護更新、飯店人才訓練及服務品質提升、優化多功能園區內「生態育樂館」設計，打造寓教於樂的兒童生態育樂空間，讓親子家庭從遊戲中認識生態。

此外，華泰瑞苑墾丁賓館將規畫5間森林套房，以隱密性極佳的綠意圍繞，讓住客仿若置身森林浴中。同時，亦將攜手當地社區工作室，推出多樣手作DIY課程及豐富的館外行程，完整結合旅宿服務與親子育樂、生態推廣及當地社會公益，預計明年首季嶄新登場。

華泰飯店集團表示，華泰瑞苑墾丁賓館深耕墾丁多年，秉持「用之當地、回饋當地」態度，將持續投入更多資源與屏東林區管理處及社區共同協力，達到優質旅遊、促進在地觀光產業發展，以及與自然共生共榮的願景。

(時報資訊)