湯石照明(4972)發言人王志遠表示，預期第四季營收與第二季、第三季大致相當，公司透過撙節支出等效益，力守獲利，全年EPS有機會可達到1.5元。

湯石照明今日舉辦2020年第三季線上法人說明會，公司第三季有處分東林股票利益挹注，第三季每股盈餘1.04元，今年前三季每股盈餘1.06元。

湯石照明第三季營收2.26億元，毛利率37.91%，與去年同期的38.57%略微下滑，第三季營業淨利3041萬元，本業自第二季起回復獲利表現；加上第三季有業外淨利1468萬元挹注，第三季歸屬母公司淨利3968萬元，第三季每股盈餘1.05元。

受到疫情影響生產及全球照明市場之銷售，今年前三季業績比去年同期下滑，營收5.8億元，年減27.8%；毛利率36.31%，年減1.32個百分點；營業淨利年減約51%為5461萬元；淨利年減約40%為4054萬元，前三季每股淨利1.06元。

湯石照明為專業燈具製造商。過去幾年以來LED燈占有率穩定揚升，公司認為產業結構經過調整後己趨穩；目前LED照明滲透率已達65%。

湯石照明10月營收6554萬元，年減19.84%；前10月營收6.41億元，年減27.11%。

(時報資訊)