知名YouTuber鍾明軒昨(5日)爆料，自己原本要配音《鬼滅之刃：無限列車》中文版，沒想到卻被動畫代理公司木棉花高層臨時撤換，只因為他有「政治立場」，氣得他詛咒公司倒閉，對此，網紅陳沂也替木棉花抱不平，對鍾明軒開炮，「你要碰政治就要有覺悟。」

鍾明軒表示，他配音的角色是下弦之一魘夢一角，認為角色個性陰柔，說話怪裡怪氣很適合他，沒想到雙方確認好配音練習和錄音行程後，鍾明軒卻突然接到取消邀約的通知，理由是高層是認為他政治立場敏感，怕動畫會因此被貼上標籤，氣得他大罵：「我什麼時候有政治立場？」

對此，陳沂則開酸鍾明軒，認為他是在模糊焦點，扯到同性戀族群，「不是啊，對方不是說政治敏感嗎？」她表示就算有政治敏感考量也能理解，認為鍾明軒在公開挺蔡英文時就該考慮到，結果應該自行承擔，「跟什麼同性戀娘娘腔無關，就是有些商業不喜歡政治敏感而已。」

陳沂在臉書對鍾明軒開炮。(圖/翻攝自陳沂臉書)

YouTuber們也群起支持鍾明軒，認為他十分適合這個角色，甚至要拒看電影，然而網友們的意見卻是兩極，有人支持鍾明軒的言論，也有不少網友怒轟，「臨時喊卡的確是不對，依法請求損害賠償都不過分！但你這樣鉅細靡遺的公開洽談過程又詛咒人家公司倒閉，真的也高尚不到哪裡去...」。

(中時新聞網)