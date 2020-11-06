曾在高雄街頭狠心斬斷15歲高中少女兩根手指的曾姓男子，二審依殺人未遂罪被判10年10月。檢警追查該案時發現，曾男懷疑少女另結新歡才犯案，手機裡還存有不少2人性交的照片，分案後高雄地院依與未成年少女性交罪及拍攝少年性交行為罪各判刑10月、1年2月。

判決指出，曾男2019年4月與當時就讀高一的少女交往且發生多次關係，也曾在更衣室拍下性愛照片。該年9月，曾男和少女在摩鐵發生關係後，曾男疑似不滿少女提出分手，懷疑她另結新歡，氣得狠掐少女脖子說「我要把妳掐死，我也會去死，我要把妳留在還愛我的時候！」。

少女事後就醫，發現結膜因頸部被掐而出血，嚇得不敢再與曾男聯繫。沒想到9月7日下午曾男趁少女下課返家，持西瓜刀直接朝少女頭、頸及背部猛砍25刀，少女左手中指、無名指當場被砍落地，無法接回，二審依殺人未遂罪判曾男10年10月。

檢警案發後，勘驗曾男手機時，意外發現多張曾男與少女的性愛照片，另分案查辦起訴。高雄地院依照片判定曾男與少女多次發生關係，依與未成年少女性交罪及拍攝少年性交行為罪各判10月、1年2月，曾男掐少女頸部則依恐嚇罪判刑3月。

(中時 )