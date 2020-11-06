行政院幕僚在立法院議場，製作攻擊在野黨與媒體的梗圖，遭國民黨批評「國家是蘇家，滿朝是東廠」。新北市議員葉元之今天表示，行政院長蘇貞昌套路都一樣，無論是請台鐵員工吃刈包，或買小籠包慰勞駐衛警，都藉機告訴大家他很辛苦，「還說沒在想2024」，更語帶嘲諷地問「蘇貞昌之後會送什麼包？」

葉元之在臉書說，行政院長蘇貞昌前晚跑去宜蘭，帶刈包慰勞台鐵員工，但蘇揆不忘借機宣傳自己很辛苦，稱自己不是閒閒睡飽就過來，而是忙了一整天後才過來，而且不能補眠，隔天8點開始還得忙整天。

葉元之表示，既然蘇貞昌討拍了，那他就向蘇揆說聲「院長好辛苦喔！院長秀秀！」。

話鋒一轉，葉元之指出，「等等，這套路怎麼有點熟悉啊！」，蘇貞昌之前在中秋連假請駐衛警吃小籠包，還拍影片放臉書，特別提到他是因為那四天連假每天進政院加班時，看到辛苦的駐衛員警，所以請他們吃午餐。

葉元之驚呼「哇！加四天班耶！院長好累啊！」，接著葉點出蘇揆的用意，他說，不管是請吃小籠包還是刈包，其實蘇貞昌是找了個舞台，告訴大家他很辛苦，真是費盡心思，還說沒在想2024，真是有政府，會做圖。

隨後葉元之改口說，「啊不是！是有政府，會做事，這樣可以了吧？」，並開放網友討論，還語帶嘲諷地問「蘇貞昌之後會送什麼包？」

(中時 )