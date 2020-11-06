裕隆日產汽車（2227）6日宣布，英國進口的日產（Nissan）品牌跑旅Juke全新大改款，即日起展開預售活動。全新Juke共有三種車規編成，其中「英倫版」預售價87.9萬元起、「駕趣版」預售價95.9萬元起、「駕趣奢華版」預售價101.9萬元起，預售期間訂購享超值優惠禮遇，包括「英倫版」車規僅需加價3萬元可升級全方位NIM智行科技包含AVM 360度環景影像監控系統、後方盲區偵測系統、DAA駕駛注意力警示系統等多樣配備的「駕趣版」，優惠價值高達5萬元。

Juke「駕趣版」車規僅需加價1萬元，即可升級頂級Alcantara麂皮內裝座椅、BOSER PERSONALR PLUS環繞音響系統及同級最大19吋雙色切削式鋁圈的「駕趣奢華版」（限量50輛），優惠價值高達5萬元。

裕日車介紹，全新全車規搭載1.0升渦輪增壓引擎與七速DCT雙離合器，最高可以創造20.4公斤米的大扭力，與平均每公升17.6公里的超低油耗；車身安全以超高剛性鋼材打造，更搭載NIM智行科技，全車規標配IEB／P-IEB車輛／行人／自行車防追撞緊急煞車系統，與LDP車道偏離預防系統等主動安全配備。

(工商 )