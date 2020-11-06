瞄準「雙11」購物商機，全家便利商店表示，今年首度集結旗下社群Line團購「全+1行動購」、會員APP「隨買跨店取」及旗下電商平台「全家行動購」三大線上購物平台，從即日起至12月1日，將推出逾萬項商品最低下殺2.5折，包括冷凍美食、甜點零食、箱購飲料、杯裝咖啡等都有，預計將帶動活動檔期業績年增三成以上。

值得一提的是，全家本周也祭出會員加碼支付回饋活動，11/6～11/8限時三天，使用全家自有支付工具My FamiPay綁定八家銀行信用卡（台新、玉山、國泰世華、中信、聯邦、富邦、永豐、新光）支付單筆消費滿500元（含）以上，就回饋100元全家購物金，限量8萬名，送完為止。

針對今年雙11活動，全家會員暨電商推進部部長黃士杰表示，今年全家瞄準團購族、上班小資族、小家庭不同購物需求，首次集結三大線上購物平台推出商品優惠，其中，「全+1行動購」以冷凍美食、下午茶甜點、生活日用品為主打；「隨買跨店取」則以消費者最常到店購買的咖啡、鮮食為首選；「全家行動購」則有多項適合小家庭的冷凍家常菜、箱購飲料、零食等，消費者可依需求至不同平台選購，還可同步累積全家會員點數。

全家統計，社群電商「全+1行動購」自10月中正式推出以來，短短半個月創下千萬業績，在全台掀起一股團購風潮，即日起至12月1日再推出超過千項品項團購優惠，例如大成黃金燻雞派30包原價3,600元，團購下殺2.4折，只需870元。

另外，全家會員APP「隨買跨店取」推出各項限量飲品、鮮食優惠，最低下殺35折起，例如Lets Cafe 單品美式/拿鐵（中杯）24杯只要1,111元，FMC芭樂檸檬青茶8瓶只需222元，另外也有FMC旅行包柔紙巾、潔膚濕巾等生活用品，總計229項商品優惠可線上搶購，購買後即可至全台逾3,700家店兌換。

還有全家旗下電商平台「全家行動購」，即日起至12月1日也祭出滿99元免運，11月13日前每天還將推出限時限量整點閃購，共有超過80種商品，優惠最低下殺2.5折起，活動期間累計購物滿5筆，還可獲得隨機一筆訂單之等值全家購物金抽獎資格。

此外，全家為歡慶「店到宅」外送服務達千店，即日起至11月11日進入foodpanda生鮮雜貨專區的「全家便利商店」，購買中杯單品熱/冰美式、中杯單品熱/冰拿鐵即可享買一送一；另外，11月11～30日只要下單滿150元，還可現折30元（每日限量750名，每日前200名加碼贈送中杯美式一杯）。

(工商 )