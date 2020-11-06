中科招商再傳捷報！生產應用於航太航天產業、高階模具產業及醫療產業之智能高階五軸機大廠-達佛羅公司，9月進駐中科園區，預計砸下5億元，深化關鍵技術研發，提高市場競爭力，進軍國際市場。

達佛羅公司產品線完整，應用範圍廣，並自行研發智能監控軟體，取得及申請智能監控等技術專利共計42項，廣泛應用於航太產業、汽車產業、自動化模具、石油產業及醫療等產業，符合第四代工業革命數位智能自動化高效機具訴求。

該公司將以全系列高階五軸機產品進軍市場，其中高階5軸聯動機械，已成為全世界第四大、亞洲第一大品牌，僅次德國DMG、Hermle及瑞士GF-Mikron。

達佛羅擁有高精密製造與機電整合能力，進駐中科園區後，規劃投入智能感測器開發，並與國內大學及法人機構共同研發，掌握關鍵技術，以縮短與國外產品技術落差，提昇技術及自製能力，並降低國外採購成本。

中科管理局表示，達佛羅生產的智能五軸聯動工具機產品於國際市占率將可提高，未來可提昇台灣工具機品質形象，帶動國內用戶使用率，降低機器零組件採購成本和提昇競爭力。

達佛羅生產的電子式主軸，可降低對德製零組件依賴，提高國產工具機品質水平及國產高速機之競爭力，同時可增加許多工作機會，培養青年對投入工具機產業之興趣，訓練優質工作人員，提高就業率。

另外，機台使用國內廠商產製零組件，可以帶動台灣工具機產業鏈技術發展，使上下游更因智能化、標準化更具競爭力。

(工商 )