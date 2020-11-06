奧迪（Audi）汽車台灣分公司台灣奧迪6日宣布，全新2021年式Audi A8、A8L旗艦轎車正式上市。

台灣奧迪指出，全新2021年式A8車系針對車型編成進行微調，新增A8 55 TFSI quattro汽油短軸版車型，成為同級唯一400萬元級距的六缸汽油引擎車款。除動力規格全面搭載V6汽油渦輪增壓引擎，並配置48V輕型複合動力系統外，在豪華與安全配備上也同步升級，全新A8 55 TFSI quattro更將19吋鋁圈、電動輔助車門關閉、高階舒適型Valcona皮椅、自動停車輔助系統plus，以及主動緊急待援輔助系統等總價值達35萬元的配備一次到位。

全新A8L 55 TFSI quattro則新增自動停車輔助系統plus和主動緊急待援輔助等兩項價值9萬元的配備。

全新A8 55 TFSI quattro定價429萬元；A8L 55 TFSI quattro premium定價559萬元。

(工商 )