6日台股共計有326檔上市櫃公司發布10月合併營收，截至3點為止共計有35檔10月合併營收創新高。

10月合併營收創新高的個股如下，儒鴻（1476）、南帝（2108）、華通（2313）、光罩（2338）、光磊（2340）、海悅（2348）、璟德（3152）、亞信（3169）、全科（3209）、原相（3227）、虹冠電（3257）、鈊象（3293）、崧騰（3484）、力旺（3529）、晶相光（3530）、貿聯-KY（3665）、光耀（3666）、上緯投控（3708）、明基醫（4116）、國光生（4142）、豪展（4735）、勤凱（4760）、材料-KY（4763）、新普（6121）、捷泰（6165）、盛群（6202）、驊訊（6237）、晶碩（6491）、是方（6561）、展匯科（6594）、泰金-KY（6629）、鈺太（6679）、雍智科技（6683）、瑞穎（8083）、富鼎（8261）。

(工商 )