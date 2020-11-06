運動不一定要滿身大汗才有用，世界衛生組織與美國心臟協會都同意累積足夠的活動量，即使是少量多次，對於心臟的效果和進行長時間運動一樣好。最簡單的運動就是走路，不論是快走、慢走、原地踏步都算。重點是要做到連續足夠的時間至少10分鐘；並且這段時間內是有發熱要冒汗的感覺、呼吸有點喘但還能講話聊天的程度。這就是所謂的「中等強度活動」，一周必須累積到150分鐘。
近日頻傳因心肌梗塞而猝死的案例，讓人們更加注意心臟的健康知識。使用不當所造成的心臟病有4大危險成因，包括抽菸、肥胖、三高 (高血壓、高血糖、高血脂)及活動量不足。就是這些危險因子在不知不覺中慢慢地侵蝕血管內皮與心肌細胞。
雖然也有研究指出，心血管疾病與基因有關無法避免，但還好來得及補救。不論在心臟血管疾病的哪個階段，把以上所提的危險因子控制好就是預防與治療的上策。而效果最普及、最容易執行的，就是運動。
以下3個簡單的運動可以隨時隨地完成，每個動作進行3-5分鐘，要做到手腳頭皮發熱出汗，可重複6-8回，成為中等強度的有氧運動。
一、原地踏步：
二、坐姿抬膝：
三、馬步打拳：
(資料來源：許青翎，為臺灣大學物理治療學研究所第7屆碩士班畢業系友）
(中時新聞網)
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