汐止分館雙11邀空間設計師免費教你居家布置，借書還可享有家具滿萬折1111的好康。（翻攝畫面／李俊淇新北傳真）

「書送幸福」讓你單身不寂寞！一年一度的「雙11」即將到來，新北市立圖書館、三重五常分館、雙溪分館及汐止大同分館館與青少年圖書館分別推出應景的借書加碼優惠活動，包括空間設計師免費教你居家布置，借書還可享有家具滿萬折1111的好康等，讓市民用閱讀犒賞自己。

三重五常分館推出雙11限定的「書送幸福」整點限時優惠活動，活動當天上午9時11分起，只要在三重五常分館借1本書，即可獲得「脫單刮刮卡」一張，透過脫單選書，刮出幸福拋開單身，還有趣味的「男友手臂抱枕」，可以在甜蜜的環抱下，享受不寂寞的美好閱讀時光！10時11分起，借閱5本書，即贈送限量文青閱讀環保袋；11時11分，借閱11本書，即可獲得館員精心手作，花語為「幸福」的限量迷你秀英花束；13時11分起免費提供精油、印章及紙膠帶等DIY材料，凡借閱3本書籍，即可免費DIY通往幸福站專屬的車票書籤。

汐止分館則祭出借書加碼優惠，11月7日邀請到空間設計師陳世平設計總監，除了免費教「室內美學設計與空間規劃」，不管是室內風格、格局動線、生活收納、空間美感等，只要借5本書，便可免費諮詢，空間設計師幫你解決所有疑難雜症，並在現場抽出一名幸運讀者，可獲免費居家空間設計規畫，幫你打造夢想家。另外，汐止分館也和汐止日月光國際家飾館的「雅砌傢飾設計」合作，11月11日起至12月31日止，還有家具滿萬折1111的省錢優惠。

雙溪分館於新打造的「文創交流空間」推出「借書免費喝咖啡」的限定好康。半開放式的純白空間，是一個可以K書、電腦工作甚至辦聚會的活動空間，提供不限時免費WIFI及插座，在11月11日至15日，4天內只要借5本書，將免費請讀者喝咖啡。

青少年分館11月11日晚上則推出單身夜間電影院，將播映囊括奧斯卡金像獎6項獎的「海邊曼徹斯特」，免費陪大家看電影。

(中時 )