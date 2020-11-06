連續三年榮獲米其林一星肯定的台北亞都麗緻大飯店天香樓，嚴選5兩以上女山湖大閘蟹，自即日起至11月30日止，推出「天香秋蟹宴」，除單點大閘蟹外，亦提供超過20道大閘蟹、蟹粉與鮮蟹美饌，另同步供應天香蟹宴套餐，每套3,000元＋10％起，邀請體驗結合傳統杭式與主廚創意的米其林秋蟹饗宴。

師承香港天香樓的亞都麗緻天香樓，繼承引領港台大閘蟹風潮精神，每回推出蟹宴都供不應求，今年特別聚焦安徽女山湖大閘蟹，曾為火山口的女山湖，富含微量元素且湖泊純淨，所產螃蟹汁肥膏滿、潤甜清香，為內行老饕才知悉的上等好蟹。

台北亞都麗緻大飯店表示：「天香樓一直以來堅持僅於大閘蟹甚是香濃肥美的最佳時機供應，配合飯店長年建構的大閘蟹供應鏈，經過層層檢驗與嚴格挑選，個個品質精良，更獨家提供開蓋無膏黃即包退包換保證，期望讓消費者享受極致頂級的秋蟹盛宴。」

天香樓主打杭式兩輕一清手法花雕白灼大閘蟹(2,100元＋10％)，以薑、陳皮、花雕酒滾水煮蟹，每隻重達5兩以上且膏黃豐腴飽滿，搭配特製薑茶以及天香樓秘傳、以紹興酒與花雕老酒勾兌的天香精釀，秋冬佐蟹暖在心頭。此外，行政主廚楊光宗同步開發多道蟹粉料理，將蔥薑爆香後加入蟹膏蟹黃，以紹興酒與高湯炒成蟹粉，無論是搭配天香樓的招牌手工魚圓大閘蟹粉溜魚圓(520元＋10％)，或麵食大閘蟹粉香拌麵(1,280元＋10％)，都能感受到蟹粉的鹹鮮濃郁、豐腴圓潤。

天香樓同時保留大閘蟹名菜，如蔥開大閘蟹煨麵(620元＋10％)，煸出濃郁蔥油香氣的湯頭中，放入輕炸過後的全隻大閘蟹稍微燉煮，蟹黃精華完全融入高湯，淺橘色澤的高湯飽含蟹鮮；經典上海名菜大閘蟹炒年糕(1,680元＋10％)，先將蟹粉爆香後與筍絲、包心白菜絲拌炒均勻，加入年糕片、紹興酒雞湯小火慢煨至湯汁濃稠，沾裹著大閘蟹蟹黃的濃郁醬汁，享受年糕軟糯中略帶彈牙的口感。

(中時 )