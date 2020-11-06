感恩節將近，雖然台灣沒有過感恩節的習慣，不過大家最愛找機會聚在一起吃飯，怎麼能放過這個吃大餐的好機會？感恩節在西方通常有吃烤火雞慶祝的習慣，知名美式餐廳就推出超狂5公斤火雞大餐，肉食控還不快點和朋友們約起來！

感恩節是美國和加拿大的全國性節日，目的是感謝上帝過去一年的贈與和豐收，加拿大感恩節定於十月第二個星期一，美國感恩節定於十一月第四個星期四，而台灣通常講到感恩節通常是以美國的日期為準，今年的感恩節是11/26，傳統上在感恩節這天親朋好友都會聚在一起吃晚餐，烤火雞就是餐桌上的主角。

ABV美式餐酒館在感恩節期間，推出5公斤大份量的美味烤火雞，搭配美式鄉村菜餚組合成10~15人份的「火雞大餐」，菜單內容有5公斤大火雞、原木風味烤牛胸、舊金山牡蠣歐姆蛋、密西西比回魂醬沙拉、經典美式蟹肉餅、跳躍的約翰卡羅萊納豆子飯配黑烤鮮魚排、經典美式肉桂蘋果派、紐奧良貝涅甜甜圈，菜色豐富份量又多，絕對是年末親友聚餐的好選擇。

ABV美式餐酒館「火雞大餐」期間限定於11/23至11/29推出。（圖／品牌提供）

本次「火雞大餐」重點菜色就是170盎司將近5公斤的烤火雞，ABV的美味烤火雞，需要經過低溫爐烤將近3小時，才能將5公斤的火雞肉烤到中心達到完美熟度，以及金黃閃閃的多汁雞皮，烤的時候，還要不時的將流淌出來的火雞雞汁，持續澆淋在火雞皮上，才能烤出非常漂亮的金黃色；同時也在烤雞肚子裡塞滿蔬菜與柑橘檸檬、馬鈴薯，完美吸收了雞汁的香甜。「火雞大餐」需在5天前預約，期間限定於11/23至11/29推出，參考價格NT8888(+10%)。

(中時新聞網)