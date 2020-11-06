滿山遍野的芒草隨風搖曳是秋天限定的景色，網美總愛尋找各式的秘境，拍攝各種的文青風景照，新北市水利局表示，現在看芒花不用爬山，只要散步悠遊在新北市大漢溪兩岸沿線時，溪畔、池邊、步道時，就可以旁隨風搖曳的白色浪花。

一般被稱為「芒花」的植物多是秋天開花的禾本科芒花類，常見的有甜根子草、蘆葦及芒草等，花期從9月接力至11月都可以看見。而在早期農村常用芒花穗綁成掃把來做使用，甜根子草更是早期大朋友童年時野生的的零嘴，芒花開時帶有農村氣息。

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