秋天芒花季來臨 新北大漢溪沿岸美景盡收眼底 16:262020/11/06 中時 李俊淇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 樹林區柑園河濱公園長滿芒草，只要散步在公園內時就可以旁隨風搖曳的白色浪花。（水利局提供／李俊淇新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 滿山遍野的芒草隨風搖曳是秋天限定的景色，網美總愛尋找各式的秘境，拍攝各種的文青風景照，新北市水利局表示，現在看芒花不用爬山，只要散步悠遊在新北市大漢溪兩岸沿線時，溪畔、池邊、步道時，就可以旁隨風搖曳的白色浪花。 一般被稱為「芒花」的植物多是秋天開花的禾本科芒花類，常見的有甜根子草、蘆葦及芒草等，花期從9月接力至11月都可以看見。而在早期農村常用芒花穗綁成掃把來做使用，甜根子草更是早期大朋友童年時野生的的零嘴，芒花開時帶有農村氣息。 (中時 ) #芒花 #芒草 #秋天 #新北市 #早期 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨立審查人無法規 他台也應比照 04:102020/11/06 政治要聞 從抗疫體制看中美衝突 04:102020/11/06 時論廣場 今年促參簽約金 上看1,200億 04:102020/11/06 財經要聞 獨居老人認得名 浩子聽完故事紅眼眶 03:012020/11/06 娛樂 透過花與人接觸 花藝師教你製作美女與野獸的永生花 10:002020/11/06 生活 鳳福活動中心 違建又飄惡臭 04:102020/11/06 地方新聞 結合花毯節 新社花海14日登場 04:102020/11/06 地方新聞 南港翻轉夢一場5／財團各自開發剩公寓孤島 產專區政策僅大地主解套 08:372020/11/06 財經 新北4大溫泉 媲美國外勝地 04:102020/11/06 地方新聞 托嬰中心裝雲端視訊系統 北市挨轟慢3拍 14:492020/11/06 政治 寶島熱門新聞 北市大安新移民電腦應用班 結合消保防疫防災常識一班搞定 - 寶島 員警兼差UberEats？原來是外送員機車爆胎 熱心警助返家 - 寶島 台大雲醫虎尾擴床600床 縣府籌錢表心意盼推向醫學中心 - 寶島 去年二林媽庇佑創校史紀錄 今校長領百名學子還願祈求考試順利 - 寶島 北教大附小 前往迷你小校同光國小做音樂交流 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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