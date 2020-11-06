永豐銀行發行全台首檔可持續發展債券（Sustainability Bond）今（6）日於證券櫃檯買賣中心（Taipei Exchange）正式掛牌，發行金額新台幣10億元、5年期。永豐銀行總經理莊銘福表示，為實踐「消弭不平等」、「減緩與調適氣候變遷」及「促進共榮成長」三大永續承諾，發行債券所募集的資金，將依據行政院國家永續發展委員會擬定的臺灣永續發展精神並結合金融核心職能，全數用於綠色投資及社會效益投資計畫，以落實企業社會責任及環境永續發展目標，並朝「以金融成就美好生活」的願景大步邁進。

莊銘福表示，配合政府推動「公司治理3.0－永續發展藍圖」及「綠色金融行動方案2.0」，募集的資金擬分別用於綠色投資及社會效益投資計畫二大類別；其中，綠色投資聚焦於「再生能源及能源科技發展」、「能源使用效率提昇及能源節約」、「防制汙染與控制」與「水資源節約、潔淨或回收循環再利用」等四大類別提供專案融資。

莊銘福指出，社會效益投資計畫以創造就業，以及避免因社會經濟危機所導致的失業為主要方向，包括搭配政府利息補貼政策提供低利融資方案，支持今（2020）年以來受疫情影響的中小企業其所需營運資金與員工薪資，協助企業度過艱困時期，另外，針對「歡迎台商回台投資專案」、「根留台灣企業加速投資專案貸款」與「中小企業加速投資貸款」，提供資金以導引廠商在台投資並創造新的就業機會。

永豐銀行配合政府政策，在法規公告初期就積極投入研擬相關債券的發行，除發行首檔可持續發展債券外，亦積極推動各項企業永續發展計畫，包括2017年成為全台首波發行綠色債券的銀行，迄今共發行2檔、累計募集資金逾40億元；為實踐責任授信（Responsible Lending），永豐銀行於今年2月簽署「赤道原則」（Equator Principles；EPs）成為全球第102家赤道銀行（Equator Principles Financial Institutions；EPFIs）。

此外，自2012年起開辦融資專案扶植太陽光電產業發展，至今已有8年且年年成效卓著，今年7月再創新推出台灣第一筆結合民間綠電交易的融資服務，成為唯一連續五年獲頒經濟部能源局「光鐸獎－優良金融服務獎」的金融機構，投注行動力為企業及社會永續找尋最佳方案。

(中時 )