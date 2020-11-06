針對政院小編在國會殿堂作梗圖報抓包，立法委員鄭正鈐諷刺民進黨根本小編治國，他憂心媒體第四權來監督政府的權利都被剝奪掉時，只讓網軍帶風向，根本沒友沒有言論自由、媒體自由，整個台灣變成一種聲音，不能放任民進黨用NCC打壓台灣民主。

「小編治國已經變成台灣當道主流。」鄭正鈐認為當監督政府的權利被剝奪，乾脆大家都不用念書不用選舉，來當網軍就好，用當小編來控制整個國家，他痛批現在民進黨完全讓台灣進入另一種黨國體制，讓民進黨黨工控制國家、控制行政院，直接監督在野黨，是何其可怕的事情。

鄭正鈐認為民主政治中，在野黨就是監督執政黨、媒體擁有第四權，但民進黨透過換照把意見不一樣的媒體滅掉，剩下都是講執政黨好棒棒的聲音，他反問「這是我們要的民主環境嗎？」他呼籲所有好朋友一定要支持中天，讓台灣有另外一種聲音，中天換照不能變成NCC在打壓台灣民主、打壓台灣新聞自由。

鄭正鈐回憶聽證會當天，7名鑑定人事前都沒有公布是誰，但他以為7名鑑定人應該兩面俱呈，但他發現所有鑑定人立場居然一致，根本是先射箭再畫靶，他希望一定要發揮民間力量，支持值得的民主。

(中時 )