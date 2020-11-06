建設局長陳大田表示，配合大甲火車站跨站天橋啟用及周邊停車規劃，火車站前廣場環境營造及綠美化改善工程已於10月底發包。（盧金足攝）

台中市議員施志昌、林祈烽6日質詢關切大甲火車站周邊環境改善計畫進度，質疑每到選舉，就會有類似計畫出爐，但選後又不見蹤影，建設局長陳大田表示，配合大甲火車站跨站天橋啟用及周邊停車規畫，火車站前廣場環境營造及綠美化改善工程10月底已發包，將融入周邊廟宇文化及地方特色，活化站前日式宿舍群及老樹廣場，配合大甲區公所及交通局，針對站前占用及承租戶進行協調，拓展車站門面。

施志昌表示，大甲火車站做為甲安埔的門戶，要改變甲安埔才有成長的新動能，但車站前占用戶的問題可能影響計畫進度，他期盼市府相關局處能抓緊進度。

他與市府各單位到大甲火車站與旁邊日式宿舍會勘，相關的局處包括建設局、觀旅局、交通局與都發局等等，希望透過日式宿舍與周邊環境的整建，不管是結合市集或是文創商店，都是很好的方式。

施志昌指出，建設局召集局處整合提出「大甲火車站周邊環境改善計畫」，但他也擔心，這是不是為選舉提出計畫，到了選後又不見？

施志昌也關切大甲火車站結合周邊土地的開發，包括公設用地通盤檢討，如後站公三有部分要改成住宅用地，前站機四有規畫要做商場、廣場與停車場的進度。

建設局表示，配合大甲火車站跨站天橋啟用及周邊停車規劃，火車站前廣場環境營造及綠美化改善工程已於10月底發包，將融入周邊廟宇文化及地方特色，活化站前日式宿舍群及老樹廣場，配合大甲區公所及交通局，針對站前佔用及承租戶進行協調，拓展車站門面。

都發局長黃文彬說，大甲都市計畫今年10月辦理通盤檢討

，包括大甲火車站及周邊地區發展策略均納入規劃，該計畫已召開3次台中市都委會專案小組會議，預計11月13日召開第4次會議，細部計畫審定後，將擬市地重劃計畫書送主管機關審核，通過後再檢具變更主要計畫書、圖報待內政部核定後施行。

(中時 )