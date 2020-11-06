台鈴eReady電動機車拚行銷，積極出沒時尚圈搶曝光。繼品牌萬聖節活動後，eReady再與SOGO周年慶和「500趴」跨界合作打造時尚話題，邀請廣大消費者一同參與eReady新美好移動體驗。同時，11月購車方案「Fun出你的節奏，來店試乘抽iPhone 12」也連袂推出。

台鈴表示，全新電動機車品牌eReady以不同姿態登場台灣各大指標性活動，在百貨業年度盛事周年慶中，eReady與SOGO百貨首度跨界合作，除了在台北三館舉辦抽獎活動外，在台北忠孝館、復興館實車展示，另在復興館提供試乘體驗。

由國際策展團隊打造的「500趴」混搭市集7日在101水舞廣場質感登場，eReady在「500趴」中打造創意諧音店舖「5白趴pop up store」，展演盛夏白車色，提供品牌茶點與消費者近距離互動，在這場流行時尚派對中演繹「新美好移動體驗」。

同時eReady展開11月試乘及購車活動，至全台e門市試乘或購車完成領牌即獲得繽紛eReady環保袋，並加碼月月抽iPhone 12，交車更享有eReady節奏藍芽喇叭、品牌安全帽和全方位保險專案「666 好險」。

eReady亦與同集團的台隆手創館一同歡慶周年慶，現場不但有實車展出，消費者於今年底前前憑台隆手創館電子會員，消費滿500元即有機會抽中「eReadyFun」一輛（價值74,980元）。

(工商 )