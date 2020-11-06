畢書盡（Bii）七月發行出道十年紀念單曲〈Be alive〉後，今（6日）推出新歌〈念念不忘〉，是TVBS年度大戲《粉紅色時光》的片頭曲。除了新的音樂作品，Bii日前還挑戰戲劇演出，擔任由澎恰恰（澎哥）主演的中文音樂劇《麗晶卡拉OK的最後一夜》，全台巡迴第一站新北場次的特別來賓。雖只是15分鐘左右的亮相，但劇團事前準備工作毫不馬虎，由金鐘編劇詹傑特別為其量身打造腳本，Bii也做足了準備，在與澎哥對戲前先約了導演進行排練，讓曾慧誠導演對Bii的表現刮目相看，直說他對於表演的直覺很準確、反應很好，要更相信自己。

Bii為這齣舞台劇準備了一首媽媽最喜歡的韓文歌，以及薛岳的〈如果還有明天〉，今年因疫情關係跟媽媽暫時分隔兩地已九個月沒有見面，透過音樂傳達在這無常的2020年，有想做的事就要及時去做，活在當下。在正式演出時面對前輩澎哥的即興演出、不按牌理出牌，Bii畢書盡初生之犢不畏虎的放膽接招拆招，博得滿堂彩；經過舞台劇的磨鍊，Bii期許自己可以跳脫框架，更專注享受每個當下，此外，Bii目前正籌備個人第七張專輯，希望明年可以趕快有完整的音樂作品及演唱會跟大家見面。

畢書盡（右）日前與澎恰恰合作音樂劇。（老鷹音樂提

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