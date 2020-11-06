樹德科大校長陳清燿與中山工商校長林昭億簽訂「國際幼教師培育計畫」，將提供高職端學生首創海內外實習、國際見學參訪機會，且日後高職端幼保科學生可以直升樹德科大兒童與家庭服務系，大學4年比照國立收費，畢業後立即媒合就業。

陳清燿表示，樹德科大兒童與家庭服務系受高雄市政府委託營運的翠屏非營利幼兒園與瀰濃非營利幼兒園，績效與教學品質有口皆碑，也提供學生實習場域及就業機會，兒家系師資專業領域深受教育部肯定，希望這份肯定讓兩校彼此創造光輝。

林昭億指出，高職端與大學端的策略聯盟，呼應新課綱務實致用與產學合作，尤其每年約有200名學生前往樹德科大就讀，雙方合作一方面可解決幼教師資缺乏的窘境，再則首創高職生海內外實習，對培育優質的幼教人才、升學、或是就業，對學生都是大利多。

樹德科大兒童與家庭服務系主任李淑惠說，未來將提供高職端學生首創海內外實習、國際見學參訪機會；國際交流期間並全額補助食宿，實習期間提供全額住宿費用及部份生活費補助，更可直升樹德科大，四年比照國立收費，更享有大學期間國際實習的加分保障，與未來畢業後就業媒合，升學、就業一把罩等優渥條件。

(中時 )