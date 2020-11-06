交通部觀光局公布今年1月至8月全國主要觀光遊憩區遊客人數，台中市遊客人數約3200萬人次，高居全國第一，並較去年同期增加174萬人次、成長約6％，顯示今年雖受新冠肺炎疫情的影響，國人來台中觀光旅遊有增無減，台中市府團隊推動觀光努力受到國人肯定。

台中市觀旅局長林筱淇表示，透過多元創意及執行力推動城市行銷、觀光工程、旅宿管理等工作，提升台中市觀光遊憩品質及軟硬體建設，並且運用各種行銷方式，傳遞專屬於台中的城市特色，讓遊客在旅程中體驗城市魅力。

日本知名建築設計師「伊東豊雄」設計的台中國家歌劇院是遊客必訪景點之一。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

大坑風景區登山步道等戶外景點特別受遊客喜愛。（台中市觀旅局提供／王文吉台中傳真）

林筱淇回顧，今年初爆發新冠肺炎疫情時正值2020台灣燈會籌備期，中市府團隊齊心防疫，打造安心賞燈環境，燈會遊客人次逾1200萬人次。3至5月疫情最嚴竣時，中市府雖停辦許多活動，在疫情解封後，落實防疫新生活運動，接續舉辦外節慶活動讓國人身心舒緩。

包括大安沙雕音樂季、台中購物節、台中好湯溫泉季、台中國際舞蹈嘉年華等觀光主題亮點活動，有效吸引遊客來台中觀光旅遊；年底前還有台中國際花毯節、耶誕城晚會、跨年晚會接連登場，觀光遊客人次可望再創新高。

台中市現有24處遊憩據點納入全國觀光遊憩區統計，包括后里馬場、東豐自行車綠廊及后豐鐵馬道、麗寶樂園、草悟道、大坑風景區、大甲鐵砧山、谷關溫泉區、高美溼地等熱門景點均特別受遊客喜愛，顯示疫情下，國人對於登山健行、溫泉旅遊、戶外旅遊活動的青睞。

林筱淇再度邀請全國民眾11月14日至12月6日來台中觀賞國際花毯節，享受大自然和豐富的花卉美景及體驗特色旅宿深度之旅。防疫期間，請民眾務必勤洗手、保持社交距離，人潮擁擠場所及密閉場所請配戴口罩。

(中時 )