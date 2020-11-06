英業達(2356)及緯創(3231)相繼公布10月營收，2家公司的10月營收從年增率來看，都較去年衰退，英業達10月營收為421.06億元，而緯創為721.92億元。但緯創10月營收從月增來看是成長4.45%，但英業達10月營收卻有近19%的月減。

緯創表示，10月NB出貨220萬台，較上月增加；伺服器出貨22萬台也較上月成長，桌機70萬台，螢幕顯示器90萬台。展望第四季的NB出貨可望優於3Q，伺服器則約和上季持平。

緯創全球布局，持續在非中國地區設立新廠；目前已在馬來西亞、墨西哥、越南、印度等地擴廠、建廠進度皆照計畫進行中，緯創在台灣的擴廠地點，最快會在下周四（11月12日）的董事會後敲定，可能是桃園或新竹。緯創目前並沒有規畫舉行3Q的法說會。

英業達方面，10月筆電出貨170萬台，較9月下滑，除了缺料外，還受到CPU平台轉換因素。至於伺服器10月出貨也較9月下滑，預估4Q出貨較較3Q呈季減。

英特爾(intel)於9月發表了代號為「Tiger Lake」的第11代Core-i處理器。由於該新款處理器整合了英特爾先前自行研發的intel Iris Xe Graphics繪圖晶片，再加上支援Thunderbolt 4的介面，以及有Wi-Fi 6無線網路功能，使其在性能與電池續航力方面都有大幅的提升。

(時報資訊)