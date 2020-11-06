聯詠(3034)今(6)日舉辦法人說明會，副董事長王守仁表示，目前持續看好聯詠第四季營運暢旺，預估第四季營收將相較第三季衰退1%到成長2.2%，動能比傳統季節性更強，面對上游供給緊張，他坦言，晶圓將會延續到明年上半年，且不只是晶圓，目前部分封測也出現供給緊張的狀況，聯詠面對上游喊漲，也會和客戶溝通，合理反映成本。

王守仁表示，新冠肺炎持續延燒，宅經濟、遠端需求等不僅第四季暢旺，甚至將會延續到明年第一季，加上大陸雙十一、歐美感恩節、聖誕節一路延續到跨年，都會帶動一波節日需求，目前看來第四季需求動能比傳統季節性更強，故聯詠預估第四季，若以匯率28.8元計算，合併營收預計介於218~225億元之間，相較第三季衰退1%到成長2.2%，毛利率預計介於33%~36%之間，營業利益率預計介於17.5%~20.5%之間。

王守仁表示，SoC(系統單晶片)需求強勁，主要又以大尺寸最旺，聯詠預估第四季SoC相對第三季恐會衰退，主要是因為市場需求很強，湧現一些急單，導致供貨來不及，有些恐要遞延到明年第一季。

王守仁表示，由於目前8吋晶圓確實很緊張，為了要應付客戶需求，確實有出現漲價的問題，而聯詠也有和客戶溝通，面對成本上漲，必須有售價上的反應，客戶也都可以理解，售價上因此也會做一些調整，不僅如此，聯詠也持續找尋新的晶圓產能支援，現階段已經有陸續增加部分12吋產能，至於封測部分，目前有部分確實也有漲價出現，聯詠也持續和客戶做溝通調整，王守仁進一步說，晶圓產能的緊張至少到上半年都會持續。

(時報資訊)